مجمع سليمان الحبيب بالعليا يُنقذ حياة "أربعيني" توقف قلبه نتيجة جلطة في الشريان التاجي

وأوضح د. فضل المولى أن التعامل مع الحالة تغيّر وفقاً لمعطيات الأشعة الصوتية إلى برتوكول انسداد الشرايين التاجية "STEMI CODE"، حيث تم إعطاء المريض علاجات التخثر، وتحويله بصورة عاجلة إلى القسطرة القلبية برفقة فريق طبي متخصّص في مثل هذه الحالات، وخلال عملية النقل بالإسعاف كان الفريق الطبي على اتصال مع مركز العمليات الطبية بتقنية طب الاتصال عن بُعد "Tele Medicine"، لضمان تقديم أعلى معايير السلامة، وفي أثناء النقل توقف قلب المريض نتيجة إصابته بارتعاش بطيني مفاجئ، لكن الفريق الطبي، ولله الحمد، أجرى له إنعاش قلبي ناجح ليستعيد نبضه، وخضع لعملية قسطرة، تم فيها تحرير الشريان التاجي الأمامي الأيسر من الجلطة الدموية، وزراعة دعامة في الموضع المتضرّر من الشريان، واستعادة حركة الدم والتروية الطبيعية للقلب.