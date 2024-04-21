رئيس ديوان المظالم: تقليص مدة التقاضي في المحاكم يؤكّد تطوير مرفق القضاء الإداري

أكّد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن ما تحقّق لديوان المظالم أخيراً من تقليص أمد التقاضي في محاكمه، إلى 68 يوماً مقارنة بـ 427 يوماً قبل ثمانية أعوام؛ ما كان ليتحقّق بالدرجة الأولى إلا بفضلٍ من الله -سبحانه- ثم بدعم القيادة الرشيدة -أيّدها الله- على تطوير مرفق القضاء الإداري، وتوفير كل ما يتطلبه ذلك من إمكاناتٍ وطاقات؛ إيماناً منهم بأهميته في تحقيق مبادئ العدالة والأمن القضائي والمردود الإيجابي على التنمية في بلادنا بمختلف المجالات.