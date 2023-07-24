فيديو.. الجهات الأمنية تنجح في رصد وضبط عدد من المتسوّلين بحائل

وأضاف حساب الأمن العام على تويتر، أنه تمّ رصد وضبط مواطنة رافقها طفلٌ تقوم بالتسوّل بطريقة مباشرة في الأماكن العامة، كما تمّ رصد وضبط مواطن قام بالتسوّل بشكل مباشر من قائدي المركبات.