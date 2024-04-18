المملكة تحتضن "المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف" يونيو المقبل

وتهدف "هيئة المتاحف" من تنظيمها لهذا المؤتمر، إلى التعريف بالإرث الثقافي والتاريخي للمملكة، وتعزيز التبادل المعرفي الدولي بين المتخصصين في المتاحف والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة من خلال توفير منصة للتواصل وتبادل المعرفة، ومشاركة أفضل الممارسات ومناقشة الأفكار المبتكرة، ودعم دراسات المتاحف على مستوى العالم، وإقامة الشراكات، وبدء المشاريع التعاونية في مجال دراسات المتاحف عالميًا.