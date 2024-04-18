المملكة تحتضن "المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف" يونيو المقبل

تنظم هيئة المتاحف 3 يونيو المقبل "المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف"، وذلك في فندق الفيصلية بالعاصمة الرياض، بمشاركة مجموعة من أبرز المتحدثين من الخبراء في هذا المجال؛ لتسليط الضوء على المحاور والمواضيع الناشئة التي تدعم التنمية العالمية لقطاع المتاحف.
ويناقش المؤتمر الموضوعات التي ستسهم في استكشاف أحدث الاتجاهات والتطورات في مجال التعليم والابتكار في المتاحف، وجلسات حوارية، وحلقات نقاش يشارك فيها خبراء محليون ودوليون.
وسيتضمن المؤتمر رحلة إثرائية متكاملة تأخذ الزائر إلى عالم الإبداع والابتكار في المتاحف، حيث سيتمكن الزائر من تجربة التقنيات الحديثة والمبتكرة، مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز، بالإضافة إلى ورش العمل والندوات، ومناقشة الأبحاث التي تتناول أحدث الاتجاهات في التعليم والابتكار في المتاحف.
ويعود الاهتمام بالتعليم والابتكار في المتاحف، لكونها من أهم المؤسسات الثقافية التي تحفظ وتوثّق التراث المادي وغير المادي للمجتمعات، فهي تؤدي دوراً مهماً في حفظ الذاكرة الجماعية للمجتمعات، وتوثيق تاريخها وثقافتها، وتعزيز الهوية الوطنية.
وقد تطور علم المتاحف بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت المتاحف أكثر تنوعاً وشمولاً، وأصبحت تركز على تقديم تجربة تعليمية وثقافية للجمهور، كما أصبحت تلعب دوراً مهماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات.
وتهدف "هيئة المتاحف" من تنظيمها لهذا المؤتمر، إلى التعريف بالإرث الثقافي والتاريخي للمملكة، وتعزيز التبادل المعرفي الدولي بين المتخصصين في المتاحف والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة من خلال توفير منصة للتواصل وتبادل المعرفة، ومشاركة أفضل الممارسات ومناقشة الأفكار المبتكرة، ودعم دراسات المتاحف على مستوى العالم، وإقامة الشراكات، وبدء المشاريع التعاونية في مجال دراسات المتاحف عالميًا.