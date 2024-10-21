إمام المسجد النبوي الشيخ صلاح البدير يزور قيرغيزستان لتعزيز رسالة الحرمين الوسطية

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات يقوم بها أئمة الحرمين الشريفين حول العالم، لتعزيز الوعي الديني ونشر مبادئ الوسطية، مستفيدين من مكانتهم العلمية والدينية. وكانت هذه المبادرة قد حققت نتائج ملموسة في زيارات سابقة، منها زيارة الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي إلى إندونيسيا، وزيارة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي إلى ماليزيا، حيث أثمرت الزيارتان عن تعزيز رسالة الحرمين الشريفين في نشر قيم التسامح والاعتدال لدى شعبي البلدين.