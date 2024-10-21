إمام المسجد النبوي الشيخ صلاح البدير يزور قيرغيزستان لتعزيز رسالة الحرمين الوسطية

يبدأ إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ الدكتور صلاح البدير، يوم الخميس المقبل زيارته الرسمية إلى جمهورية قيرغيزستان، في إطار جهود تعزيز رسالة الحرمين الشريفين الدينية القائمة على الوسطية والاعتدال.
وأوضح رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن هذه الزيارة تأتي ضمن استراتيجية رئاسة الشؤون الدينية التي تهدف إلى تعزيز دور أئمة الحرمين في نشر رسالة الاعتدال عالميًا، من خلال تنظيم زيارات متتالية لعدد من الدول الإسلامية والدول الخارجية.
وخلال زيارته، سيؤم الشيخ البدير المصلين في خطبة الجمعة، كما سيلتقي عددًا من المسؤولين والشخصيات الدينية في قيرغيزستان، بهدف تعزيز التعاون والتفاهم بين البلدين الشقيقين وتكريس قيم التسامح والاعتدال.
تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات يقوم بها أئمة الحرمين الشريفين حول العالم، لتعزيز الوعي الديني ونشر مبادئ الوسطية، مستفيدين من مكانتهم العلمية والدينية. وكانت هذه المبادرة قد حققت نتائج ملموسة في زيارات سابقة، منها زيارة الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي إلى إندونيسيا، وزيارة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي إلى ماليزيا، حيث أثمرت الزيارتان عن تعزيز رسالة الحرمين الشريفين في نشر قيم التسامح والاعتدال لدى شعبي البلدين.
يُذكر أن هذه الزيارات تندرج ضمن برنامج "زيارات أئمة الحرمين الشريفين"، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، تعزيزًا لدور المملكة في نشر مبادئ الوسطية والاعتدال على مستوى العالم.