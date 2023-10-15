مطارات المملكة تحقق تفوقاً استثنائياً في تقرير أداء سبتمبر 2023م.. هنا التفاصيل

وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً، حصل مطار الملك فهد الدولي على المركز الأول بنسبة 91%، فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على نسبة 73%وفي الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، حصل مطار أبها الدولي على المركز الأول بنسبة التزام 100%، فيما جاء مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان ثانياً بنسبة التزام 100% متفوقاً فيه مطار أبها الدولي على مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.