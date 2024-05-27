"السحرتي" توأمان حفظا القرآن الكريم في عام واحد.. قصتهما تستحق أن تُحكى

تُعد قصة التوأمين (محمد ومهند علاء الدين السحرتي)، البالغَين من العمر 16 عامًا، من أبناء حلقات مسجد أبي بكر الصديق بحي الشرفية التابع لجمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه بجدة، قصة تستحق أن تُحكى؛ فقد بدأت قصتهما مع القرآن الكريم منذ نعومة أظفارهما، وقد تعاهدا بعد أن انضما لحلقات القرآن أن يُتمَّا الحفظ في العام ذاته؛ فالتحقا بحلقات إدريس محمد، واجتهدا بالحضور والمواظبة والحفظ والمراجعة؛ فكان لهما ذلك التتويج بلقب (حافظ القرآن)، وبتميُّز.