"السحرتي" توأمان حفظا القرآن الكريم في عام واحد.. قصتهما تستحق أن تُحكى

تُعد قصة التوأمين (محمد ومهند علاء الدين السحرتي)، البالغَين من العمر 16 عامًا، من أبناء حلقات مسجد أبي بكر الصديق بحي الشرفية التابع لجمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه بجدة، قصة تستحق أن تُحكى؛ فقد بدأت قصتهما مع القرآن الكريم منذ نعومة أظفارهما، وقد تعاهدا بعد أن انضما لحلقات القرآن أن يُتمَّا الحفظ في العام ذاته؛ فالتحقا بحلقات إدريس محمد، واجتهدا بالحضور والمواظبة والحفظ والمراجعة؛ فكان لهما ذلك التتويج بلقب (حافظ القرآن)، وبتميُّز.
وعن أثر القرآن الكريم عليهما ذكرا أنهما يُتوجان دومًا بالمركز الأول على مستوى الفصول والمدرسة، بل يمثلانها في المسابقات على مستوى المسابقات، ويحصدان المراكز المتقدمة، وخصوصًا في القرآن والشعر والإلقاء، واصفَين القرآن بطوق النجاة وسر السعادة في الدنيا والآخرة، وأنه ينير طريق صاحبه، ويجعله مهابًا ومحبوبًا في الوقت ذاته.
وعن خطوتهما القادمة بعد إتمام الحفظ وتتويج محمد بأحد المراكز الأولى على مستوى جمعية خيركم، ذكرا أنهما يسعيان للحصول على الإجازة في القراءات، وطلب العلم الشرعي، فيما اختار محمد أن يصبح مهندسًا في مجال البرمجة كتخصص جامعي، ومهند كلية الطب ليكون طبيبًا، يخدم وطنه ومجتمعه.
وشكر محمد ومهند كل من وقف بجانبهما بعد المولى -عز وجل-، وفي مقدمتهما والداهما اللذان كانا معهما خطوة بخطوة، وغمراهما بالمحبة والتشجيع، ثم مشايخهما (بهاء – رحمه الله -، وإدريس محمد وعيسى القرعاني وأكرم الجبرتي – حفظهم الله -).