منظمة الصحة العالمية: انخفاض نسبة وفيات الحوادث في السعودية 35% عام 2021

وتنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبدعمها المستمر، تضافرت الجهود من كافة الجهات المعنية في منظومة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، والتي تضم: وزارة الداخلية، والنقل والخدمات اللوجستية، والتجارة، والإعلام، والتعليم، والشؤون البلدية والإسكان، الاتصالات وتقنية المعلومات، والصحة، إضافة إلى مستشار الديوان الملكي؛ تحقيقًا للهدف العالمي المتمثل في خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 50٪.