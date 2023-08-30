غدًا.. "تعليم الطائف" يستضيف حفل تكريم الطلاب الفائزين في "تحدي القراءة" العربي

تحتفل وزارة التعليم بإعلان وتكريم الفائزين من الطلاب والطالبات على مستوى المملكة، بمسابقة مشروع تحدي القراءة العربي في دورته السابعة، في الحفل الختامي الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، صباح يوم غد الخميس 15 صفر 1445هـ على مسرح إدارة التعليم في الفيصلية.
ويُعد مشروع تحدي القراءة العربي، الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أكبر مشروع عربي لتشجيع الطلاب والطالبات في العالم العربي على القراءة وغرس حبها في نفوسهم وإثراء البيئة الثقافية في المدارس؛ حيث تتولى الإدارة العامة للنشاط الطلابي بوزارة التعليم -ممثلة في النشاط الثقافي- الإشراف على تنفيذ المشروع.
وسيشمل التكريم 23 طالبًا وطالبة يمثلون مناطق المملكة وإداراتها التعليمية ممن خاضوا تصفيات التحدي على مستوى المدرسة والمنطقة التعليمية والوزارة، بالإضافة لتكريم المشرفين والمدارس المتميزة في تنفيذ المشروع.
من جانبه قدّم مدير عام التعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، شكره وتقديره لوزير التعليم على موافقته باستضافة تعليم الطائف للحفل الختامي للمشروع، مرحّبًا في الوقت ذاته بضيوف الحفل من قيادات الوزارة، والإدارات التعليمية، وممثلي إدارة المشروع من دولة الإمارات العربية الشقيقة، وكتّاب الرأي والمثقفين.
بدوره أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عبدالله العازمي، أن الإدارة العامة للتعليم شكّلت العديد من اللجان العاملة، لإظهار الحفل الختامي للمشروع بما يتناسب مع أهمية الحدث وقيمة المناسبة.