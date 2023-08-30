غدًا.. "تعليم الطائف" يستضيف حفل تكريم الطلاب الفائزين في "تحدي القراءة" العربي

من جانبه قدّم مدير عام التعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، شكره وتقديره لوزير التعليم على موافقته باستضافة تعليم الطائف للحفل الختامي للمشروع، مرحّبًا في الوقت ذاته بضيوف الحفل من قيادات الوزارة، والإدارات التعليمية، وممثلي إدارة المشروع من دولة الإمارات العربية الشقيقة، وكتّاب الرأي والمثقفين.