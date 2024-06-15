نائب وزير الصناعة: السعودية تؤكد التزامها الراسخ بقيادة التحوّل نحو الطاقة الخضراء في قطاع الصناعة

وقال خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "التغلب على التحدي العالمي للتحول نحو الطاقة الخضراء في الصناعة الكيميائية"، التي أُقيمت على هامش معرض ACHEMA بألمانيا: إن حرص المملكة على الممارسات الخضراء في صناعتها واهتمامها بالطاقة المتجددة، يساعدها على التنوع الاقتصادي، ويوفر المزيد من فرص العمل، وكل هذا يدعم هدفها المتمثل في تحقيق الحياد الصفري، والوصول إلى صافي انبعاثات كربونية بحلول عام 2060م.