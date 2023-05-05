تسريعًا لإجراءات العبور.. جسر الملك فهد يقدّم خدمات دفع إلكترونية متعددة

وعلى رأس هذه الخدمات تقنية التعرف على المركبات من خلال رقم اللوحة (برق) التي يتم التعرف من خلالها وبشكل تلقائي على لوحة المركبة والسماح بمرورها دون الحاجة إلى تدخل بشري ويتم تفعيلها عبر تطبيق "جسر"، والدفع عبر المحفظة الرقمية، مما يسهم في سرعة العبور وسلاسة الإجراءات وذلك تيسيراً على المسافرين.