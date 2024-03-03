المملكة تشارك في اجتماع "مجموعة التحرير والفنية" التابعة للجنة الفرعية للمنظمة البحرية الدولية

وناقش الاجتماع الأربعون لمجموعة التحرير والفنية التابعة للجنة الفرعية المعنية بنقل البضائع والحاويات، عدة موضوعات؛ أبرزها مشاريع التعديلات المقترحة (08-25) على مدونة البضائع الصلبة السائبة، وتعديل تعميم المنظمة البحرية الدولية MSC.1/Circ.1264، وتطرق إلى اقتراح وحدة جديدة في نظام (GISIS) للتحديث المباشر للبضائع الصلبة السائبة غير المدرجة في مدونة البضائع الصلبة السائبة، وخرج بوضع توصيات معدلة بشأن الاستخدام الآمن للمبيدات الحشرية في السفن والمطبقة على تبخير حجرات البضائع.