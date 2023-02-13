عودة أعداد الحجاج والمعتمرين لما قبل كورونا .. أمانة وشرف وخبرات سعودية

انطلاقًا من أن خدمة ضيوف الرحمن رسالة وأمانة خصّ الله بها هذه البلاد على مر العصور وتعاقب الأزمنة، أضحت المملكة العربية السعودية رائدة إدارة الحشود في العالم، حيث لم تغب الخبرة والحنكة السعودية في إدارة مناسك الحج والعمرة للعامين الماضيين خلال جائحة كورونا، والتي تُؤدى في كل عام مع الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج.
وتفصيلاً، تمكنت المملكة بفضل الله تعالى؛ من تجاوز التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، نتيجة البروتوكولات والتدابير الوقائية الاستباقية التي قامت بها الحكومة، مما أتاح عودة المصلين والحجاج والمعتمرين والزوار من داخل المملكة وخارجها إلى الحرمين الشريفين، وقيامهم بأداء مناسك الحج والعمرة.
وتمكنت المملكة أثناء الجائحة من إدارة مواسم حج وعمرة استثنائية بنجاح تنظيمي وصحي منقطع النظير، عكس كفاءة الأداء، ومهارة الكوادر البشرية السعودية، وحظي بإشادة دول العالم.
ويأتي إعلان عودة أعداد المعتمرين والحجاج إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا ثمرة للعمل الاستباقي الذي قامت به في مواجهة الجائحة، بتجاوب حقيقي ومشاركة من المواطنين والمقيمين، حيث جعلت المملكة الإنسان أولاً، وتمكنت بفضل تعاون الجميع من إتاحة العودة إلى الحرمين الشريفين بكامل الطاقة الاستيعابية.