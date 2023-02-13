عودة أعداد الحجاج والمعتمرين لما قبل كورونا .. أمانة وشرف وخبرات سعودية

انطلاقًا من أن خدمة ضيوف الرحمن رسالة وأمانة خصّ الله بها هذه البلاد على مر العصور وتعاقب الأزمنة، أضحت المملكة العربية السعودية رائدة إدارة الحشود في العالم، حيث لم تغب الخبرة والحنكة السعودية في إدارة مناسك الحج والعمرة للعامين الماضيين خلال جائحة كورونا، والتي تُؤدى في كل عام مع الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج.