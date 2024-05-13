على 5 أصول عقاريّة مميّزة وبمساحات متنوّعة.. "السعدون العقارية" تطرح مزاد "بساتين المزاحمية"

أعلنت شركة السعدون العقارية، إقامة مزاد "بساتين المزاحمية" الإلكتروني على 5 أصول عقاريّة مميّزة بمساحات متنوّعة.
وأوضحت الشركة، يعرض المزاد 5 أصول عقارية مميزة في أحد أهم المواقع الزراعية التي تكثر فيها الأنشطة الترفيهية بمركز جو في محافظة المزاحمية، حيث تتراوح مساحات الأراضي ما بين 6,927م2 و12,382م2.
تقع الأراضي بالقرب من المنتجعات والشاليهات بمحافظة المزاحمية، وبالقرب من مشروع القديّة.
وأضافت "السعدون"، يُقام المزاد بإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، وبقرارٍ من محكمة التنفيذ، وذلك يوم الثلاثاء 21 /05/ 2024 الساعة: 12:00 ظهراً حتى الخميس 23 /05/ 2024 الساعة 08:00 مساءً عبر منصة السعودية للمزادات.
وتابعت الشركة: يعتبر المزاد فرصة جاذبة للراغبين في الاستثمار الزراعي والسياحي بالمنطقة، كما ترحب شركة السعدون بجميع الاستفسارات عن المزاد من خلال التواصل على الرقم الموحد: 920003852.