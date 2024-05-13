على 5 أصول عقاريّة مميّزة وبمساحات متنوّعة.. "السعدون العقارية" تطرح مزاد "بساتين المزاحمية"

وأوضحت الشركة، يعرض المزاد 5 أصول عقارية مميزة في أحد أهم المواقع الزراعية التي تكثر فيها الأنشطة الترفيهية بمركز جو في محافظة المزاحمية، حيث تتراوح مساحات الأراضي ما بين 6,927م2 و12,382م2.