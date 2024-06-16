"الصحة" تحذّر الحجاج من التعرض لأشعة الشمس وتؤكد على الالتزام بالتعليمات الصحية

كما حذرت الصحة ضيوف الرحمن من أخطار التعرض لأشعة الشمس، لا سيما في وقت الذروة من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 4 مساءً، حيث يتزامن موسم الحج هذا العام 1445هـ مع ارتفاع درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة، مؤكدةً أن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، يُشكل خطرًا كبيرًا على صحة الحجاج.