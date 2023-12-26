"وزير الصحة" يصدر قرارًا بتغيير مسمى "مستشفى النقاهة" إلى "الرعاية المديدة" بالرياض

ويقدم مستشفى الرعاية المديدة بالرياض الخدمات التي تغطي جميع الاحتياجات الطبية والوقائية والعلاجية والنفسية ومتطلبات الحياة الأساسية لمرضى الرعاية المديدة، ويقدم خدمة العناية التلطيفية لغير الأورام (وهي خدمة حديثة)، ويُعد المستشفى من أوائل المستشفيات على مستوى المملكة بتطبيق هذا النوع من الخدمات والتي تعتبر مفهومًا أوسع وأشمل للعناية التلطيفية؛ حيث لا يقتصر على مرضى الأورام؛ بل يمتد ليشمل تلبية احتياجات وتحسين نمط حياة أصحاب الأمراض المزمنة، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأمد؛ وذلك لجودة حياة أفضل للمرضى.