في "ليب 23".. 7 منصات تجمع قادة التغيير في التقنية والابتكار والاستثمار

وستجمع "المنصة الرئيسة" في المؤتمر قادة الأعمال والخبراء حول العالم؛ لمشاركة منظورهم ورؤيتهم في المستقبل المدعوم بالتقنية، تحت عنوان "نحو آفاق جديدة"، كما ستكشف منصة "ديب فيست" عن مبادرات الذكاء الاصطناعي وأحدث ما توصل له العالم من الابتكارات وتقديم عروض توضيحية حية، وعقد النقاشات المتخصصة مع رؤساء أكبر الشركات التقنية العالمية.