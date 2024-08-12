"فلكية جدة": اليوم يشهد التربيع الأول لقمر شهر صفر

وقال رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة، إن القمر سيشرق بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي من الأفق الجنوب الشرقي، وبعد ذلك بساعات يصل لحظة التربيع الأول عند الساعة 06:18 مساءً بتوقيت مكة (03:18 مساءً بتوقيت غرينتش) بالتزامن من وصوله أعلى نقطة في السماء مع غروب الشمس ويكون قد أكمل ربع مداره حول الأرض هذا الشهر وسيبقى مشاهدًا في السماء إلى بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.