"عقارات الدولة" تنظم ورشة حول نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية

وتضمّنت فعاليات الورشة التي شارك فيها أكثر من 350 ممثّلًا للجهات الحكومية عدة محاور، تمثّلت في التعريف بأحكام النظام ولائحته التنفيذية، وإجراءات وآليات طلب الجهات الحكومية لاستئجار عقار، بجانب استعراض شروط الاستئجار، وضوابط عقد الاستئجار ومدته وآلية تمديده.