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أمير قطر يعلن افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022

شهد لوحات رائعة عنوانها الحوار مع الآخر والتسامح
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أحمد سرور
أحمد سرور

أعلن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مساء اليوم الأحد، عن افتتاح بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، على أرض العاصمة القطرية الدوحة، في نسخته 22، وبمشاركة 32 منتخبًا.

ووسط حضور جماهيري وصل لـ60 ألف متفرج، وحضور رؤساء دول من العالم "العربي والغربي"، بدأ الحفل على ملعب البيت والحاصل على شهادة 5 نجوم، بالألعاب النارية، ولوحات ليزر، ومن ثم وصلة غنائية شارك فيها فنان قطر فهد الكبيسي، مع المطرب الكوري "جونغكوك".

ومن ثم رحّب أمير قطر الشيخ تميم بالعالم أجمع في دوحة الخير، متمنيًا للجميع طيب الإقامة والمتعة الكروية خلال 28 يومًا.

قطر
أمير دولة قطر
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
كأس العالم 2022

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