أمير قطر يعلن افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022

أعلن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مساء اليوم الأحد، عن افتتاح بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، على أرض العاصمة القطرية الدوحة، في نسخته 22، وبمشاركة 32 منتخبًا.