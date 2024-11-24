"آل الشيخ": موسم الرياض يصل لـ 8 ملايين زائر من مختلف أنحاء العالم

ويؤكد هذا الرقم القياسي الجديد، المكانة العالمية التي حققها موسم الرياض كوجهة ترفيهية رائدة، بفضل ما يقدمه من فعاليات متنوعة تشمل مباريات الملاكمة، والمصارعة، والتنس، والحفلات، والمطاعم، والحدائق، والتجارب الترفيهية الفريدة في المناطق الجديدة، مما يوفر للزوار تجربة استثنائية لا مثيل لها.