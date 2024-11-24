"آل الشيخ": موسم الرياض يصل لـ 8 ملايين زائر من مختلف أنحاء العالم

كشف "موسم الرياض" أن 8 ملايين زائر لموسم الرياض من مختلف أنحاء العالم عاشوا لحظات استثنائية مع العروض والفعاليات العالمية والتجارب المميزة.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عبر صفحته بموقع "إكس" اليوم: #موسم_الرياض يصل لـ 8 ملايين زائر من مختلف أنحاء العالم.
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة الإقبال الكبير الذي شهدته الفعاليات والمناطق الترفيهية، مما يعكس النجاح المستمر للموسم في استقطاب الجمهور المحلي والدولي.
ويؤكد هذا الرقم القياسي الجديد، المكانة العالمية التي حققها موسم الرياض كوجهة ترفيهية رائدة، بفضل ما يقدمه من فعاليات متنوعة تشمل مباريات الملاكمة، والمصارعة، والتنس، والحفلات، والمطاعم، والحدائق، والتجارب الترفيهية الفريدة في المناطق الجديدة، مما يوفر للزوار تجربة استثنائية لا مثيل لها.