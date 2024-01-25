"البيئة" تُصدر 4915 رخصة لمصادر المياه واستخداماتها خلال 2023

وأوضحت الوزارة أنها قامت بإصدار 4698 رخصة لمصادر المياه الجوفية (الآبار)، واشتملت هذه الرخص على حفر آبار جديدة وتعميق وتنظيف لآبار قائمة منها 3408 رخص في الرف الرسوبي، و1290 رخصة في الدرع العربي، بالإضافة إلى إصدار 98 رخصة مزاولة نشاط مهنة حفر الآبار للمؤسسات والشركات التي تعمل في ذات المجال.