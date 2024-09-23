"ابن حثلين": الاحتفاء بيوم الوطن يعكس تذكر الأمجاد للرجال الذين وحّدوا المملكة على ظهور الجمال

رفع رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والمشرف العام على نادي الإبل - حفظهما الله - والأسرة الحاكمة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة.
وقال "ابن حثلين" في تصريح بهذه المناسبة: "الاحتفاء بيوم الوطن يعكس حب الأرض، وتذكر الأمجاد للرجال الذين وحّدوا المملكة على ظهور الجمال بقيادة الموحد الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله ورجاله الأوفياء".
وأكد أن نادي الإبل يحتفي في اليوم المجيد للوطن الشامخ، ويزدهي بالمنجزات القيمة منذ تأسيسه ليغدو اللبنة الأولى في تأسيس منظومة تُعنى برعاية الإبل، وبالمهتمين بها، مشيرًا إلى أن النادي حقق ولله الحمد بفضل الله ثم دعم ورعاية سمو ولي العهد تطوير وإدارة النسخة السنوية من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل ومهرجانات المناطق مقدمين بيئة منقحة ومحسنة لملاك الإبل ومحبيها، من تجار ومشاركين.
وأوضح "ابن حثلين" أن نادي الإبل يعمل على تطوير آليات العمل الإداري ووضع قيم للإنتاج، مع المحافظة والعناية بالتراث بكل ما يحويه من ثراء ومجد في زمن الهوية الواحدة واللغة المتغيرة، مبيّنًا حرص واهتمام الشعب السعودي في الحفاظ على الموروث الحضاري والتاريخي، للأجيال القادمة، ومنها الاهتمام الذي توليه القيادة للإبل ومزاداتها ومهرجاناتها الذي يعد دليلاً على أن التراث كنز تزداد قيمته مع مرور السنين.