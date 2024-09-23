"ابن حثلين": الاحتفاء بيوم الوطن يعكس تذكر الأمجاد للرجال الذين وحّدوا المملكة على ظهور الجمال

وأوضح "ابن حثلين" أن نادي الإبل يعمل على تطوير آليات العمل الإداري ووضع قيم للإنتاج، مع المحافظة والعناية بالتراث بكل ما يحويه من ثراء ومجد في زمن الهوية الواحدة واللغة المتغيرة، مبيّنًا حرص واهتمام الشعب السعودي في الحفاظ على الموروث الحضاري والتاريخي، للأجيال القادمة، ومنها الاهتمام الذي توليه القيادة للإبل ومزاداتها ومهرجاناتها الذي يعد دليلاً على أن التراث كنز تزداد قيمته مع مرور السنين.