انغرست خشبة في رأسه وتعرض لنزيف حاد.. جراحة تنقذ مقيمًا في جدة

نجح فريق طبي مختص، بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إجراء عملية جراحية ناجحة لمقيم في العقد الثالث من عمره جرّاء سقوط خشبة على رأسه وانغراسها فيه من مركبة.
وقالت "صحة جدة": المصاب قدم إلى طوارئ المستشفى جرّاء إصابة بالغة في الجمجمة نتيجة سقوط خشبة على رأسه وانغراسها فيه ما أدى لحدوث نزيف حاد وفقدان تام للوعي، ما دعا الفريق الطبي وعلى الفور إلى إدخال المصاب للعمليات لإيقاف النزيف وإنقاذ حياته والحرص على استقرار العلامات الحيوية، حيث كانت الخشبة ملتصقه بالوريد الرئيسي للدماغ، وكان هناك خطر للنزيف الشديد لكن تمت السيطرة عليه تماماً بقيادة الدكتور مصطفى عرفة.
وأضافت: أثرت الإصابة 15 % على المخ ما أدى إلى عدم التركيز، و لكن كانت الإصابة بعيدة عن مراكز الحركة والكلام في الدماغ.
وأردفت: التدخل السريع في مثل هذه الحالات يُعد السبب الرئيس في إنقاذ حياة المصاب، حيث إن نوعية الإصابة بهذه الإصابة والنزيف قد تسبّب إعاقة دائمة.
يذكر أن مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة أجرى خلال شهر أبريل الماضي 562 عملية جراحية، تشمل العمليات المجدولة وجراحات اليوم الواحد والطارئة.