انغرست خشبة في رأسه وتعرض لنزيف حاد.. جراحة تنقذ مقيمًا في جدة

وقالت "صحة جدة": المصاب قدم إلى طوارئ المستشفى جرّاء إصابة بالغة في الجمجمة نتيجة سقوط خشبة على رأسه وانغراسها فيه ما أدى لحدوث نزيف حاد وفقدان تام للوعي، ما دعا الفريق الطبي وعلى الفور إلى إدخال المصاب للعمليات لإيقاف النزيف وإنقاذ حياته والحرص على استقرار العلامات الحيوية، حيث كانت الخشبة ملتصقه بالوريد الرئيسي للدماغ، وكان هناك خطر للنزيف الشديد لكن تمت السيطرة عليه تماماً بقيادة الدكتور مصطفى عرفة.