إنهاء معاناة طفلة مصابة بخلع ورك تخلقي بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخُبر

أنهى الفريق الطبي في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخُبر، التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، معاناة طفلة مصابة بخلع ورك تخلقي.
وذكر قائد الفريق الطبي استشاري وبروفيسور عظام الأطفال الدكتور عمار العمران؛ أن الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات خضعت لعمل التقييم اللازم عبر الفحص السريري وعمل الأشعة، وقرر الفريق المعالج عمل جراحة ترميم وتقويم للمفصل.
وأشار إلى أن الأشعة أوضحت بعد العملية التي استغرقت قرابة 4 ساعات، نجاح العملية ورجوع مفصل الورك، وأن الفحوصات الإكلينيكية للمريضة كشفت تحسناً ملحوظاً في مستوى حركة مفصل الورك والأداء الوظيفي دون ألم.
بدوره، أكد مدير عام المستشفى الجامعي الدكتور محمد الشهراني، أن المستشفى حقق عديداً من العمليات الناجحة المعقدة بكوادر وطنية مؤهلة، ولا يدخر جهداً بطواقمه الطبية كافة، من خدمة المرضى والسعي نحو التطوير والعمل المستمر لإيجاد الحلول الجذرية لعديد من الأمراض، التي تسهم في دعم الصحة العامة والرفع من مستوى الخدمات الصحية في المنطقة الشرقية.