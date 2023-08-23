إنهاء معاناة طفلة مصابة بخلع ورك تخلقي بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخُبر

بدوره، أكد مدير عام المستشفى الجامعي الدكتور محمد الشهراني، أن المستشفى حقق عديداً من العمليات الناجحة المعقدة بكوادر وطنية مؤهلة، ولا يدخر جهداً بطواقمه الطبية كافة، من خدمة المرضى والسعي نحو التطوير والعمل المستمر لإيجاد الحلول الجذرية لعديد من الأمراض، التي تسهم في دعم الصحة العامة والرفع من مستوى الخدمات الصحية في المنطقة الشرقية.