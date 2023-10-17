أمين القصيم يفتتح المعرضَ التوعوي لمختبر سلامة الأغذية بـ"بريدة"

وذكرت الأمانة أنه يجب زيادة وعي المستهلك بمخاطر الأغذية الملوّثة، مع ضرورة الاهتمام بمصادر الأطعمة، والتأكّد من أنها من مصادر موثوقة، والاهتمام بنوعية المواد المستعملة في التعبئة والتخزين.