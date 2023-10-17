أمين القصيم يفتتح المعرضَ التوعوي لمختبر سلامة الأغذية بـ"بريدة"

افتتح أمينُ منطقة القصيم م. محمد بن مبارك المجلي، اليوم الثلاثاء، المعرضَ التوعوي لمختبر سلامة الأغذية في مدينة بريدة.
جاء ذلك في مقرّ أمانة منطقة القصيم، بغرض توعية المنسوبين والمستفيدين بأهمية سلامة المنتجات الغذائية ونشر سلامة الغذاء الصحي.
وذكرت الأمانة أنه يجب زيادة وعي المستهلك بمخاطر الأغذية الملوّثة، مع ضرورة الاهتمام بمصادر الأطعمة، والتأكّد من أنها من مصادر موثوقة، والاهتمام بنوعية المواد المستعملة في التعبئة والتخزين.
وقالت: استمرارًا لنشاط مختبر سلامة الأغذية ببريدة في دعم الدور الرقابي لأمانة منطقة القصيم على المنتجات الغذائية المختلفة؛ فقد تم إجراء الفحوصات الكيميائية والميكروبيولوجية لـ"1803" عينات من الخضراوات والفاكهة والأعسال والزيوت والمياه، بالإضافة إلى الأغذية المجهزة للأكل.
وأضافت: أنه تبيّن من الفحص سلامة ومطابقة "96.2%" من العينات المفحوصة للمواصفات القياسية السعودية والدولية، خلال الربع الثالث من عام 2023م.