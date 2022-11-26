شاهد.. "المرور" يواصل خدمة المسافرين إلى قطر عند منفذ سلوى

وتشهد الساعة الرابعة عصر اليوم السبت بتوقيت العاصمة السعودية الرياض، تجدد "حلم الأخضر" في التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022؛ حيث يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره البولندي في افتتاح الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، على أرض ملعب المدينة التعليمية، وسط دعم جماهيري سعودي خليجي عربي منتظر للأخضر.