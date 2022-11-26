شاهد.. "المرور" يواصل خدمة المسافرين إلى قطر عند منفذ سلوى

تتواصل جهود "المرور" عند منفذ سلوى، لتقديم كافة الخدمات للمسافرين الراغبين في حضور بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م.
وتشهد الساعة الرابعة عصر اليوم السبت بتوقيت العاصمة السعودية الرياض، تجدد "حلم الأخضر" في التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022؛ حيث يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره البولندي في افتتاح الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، على أرض ملعب المدينة التعليمية، وسط دعم جماهيري سعودي خليجي عربي منتظر للأخضر.
ويدخل الأخضر وسط آمال كبيرة بتخطّي عقبة بولندا، وبنشوة الانتصار التاريخي على أحد المرشحين لنيل اللقب "المنتخب الأرجنتيني" 2/ 1، والصدارة.
في المقابل يأمل الهدّاف العالمي "ليفاندوفسكي" ورفاقه تجديد آمال خطف بطاقة التأهل للدور التالي، بعد تعثرهم بالتعادل السلبي أمام المكسيك في الجولة الأولى.