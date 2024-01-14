توسع بـ"البورد السعودي" ومشاريع وتقنيات.. 365 يومًا مع إنجازات "التخصصات الصحية"

وشهد العام 2023، توسعًا في مقاعد التخصصات المستهدفة بالتوطين "شهادة البورد السعودي" بنسبة 37%، وأيضًا التوسع بما يقارب 50% في 21 تخصصًا رئيسيًّا، والتوسع في اعتماد برامج البورد السعودي إقليميًّا؛ حيث دفعت الهيئة أكبر دفعة خريجين في تاريخها ليصل عددهم إلى 20 ألف خريج وخريجة من برامج الدراسات العليا "شهادة البورد السعودي"، تنوعت مجالاتهم في أكثر من 180 تخصصًا صحيًّا، وتَلقوا التدريب في أكثر من 730 مركزًا تدريبيًّا معتمدًا لدى الهيئة.