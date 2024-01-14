توسع بـ"البورد السعودي" ومشاريع وتقنيات.. 365 يومًا مع إنجازات "التخصصات الصحية"

حققت الهيئةُ السعودية للتخصصات الصحية خلال العام الماضي 2023م، إنجازات نوعية في مجال عملها من خلال مبادرات ومشاريع أسهمت في تطوير الأداء المهني الصحي، وتعزيز تنمية القدرات، وإثراء الفكر العلمي والتطبيق العلمي السليم للتخصصات الصحية؛ بما يحقق مستهدفات برنامج التحول الصحي وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
وشهد العام 2023، توسعًا في مقاعد التخصصات المستهدفة بالتوطين "شهادة البورد السعودي" بنسبة 37%، وأيضًا التوسع بما يقارب 50% في 21 تخصصًا رئيسيًّا، والتوسع في اعتماد برامج البورد السعودي إقليميًّا؛ حيث دفعت الهيئة أكبر دفعة خريجين في تاريخها ليصل عددهم إلى 20 ألف خريج وخريجة من برامج الدراسات العليا "شهادة البورد السعودي"، تنوعت مجالاتهم في أكثر من 180 تخصصًا صحيًّا، وتَلقوا التدريب في أكثر من 730 مركزًا تدريبيًّا معتمدًا لدى الهيئة.
ونفّذت الأكاديمية الصحية 9 برامج تدريبية في تخصصات صحية مختلفة احتضنت أكثر من 6500 متدرب تلقوا التدريب في 165 مركزًا تدريبيًّا معتمدًا، ودفعت بـ4700 خريج وخريجة من أبناء الوطن لسوق العمل بالتعاون مع 56 شريك توظيف، كما حققت نِسَبُ رضا المتقدمين عن التجربة 88%، و90% لشركاء التوظيف عن جودة خريجي الأكاديمية.
كما أطلقت أكاديمية القيادة 6 مشاريع لتطوير القيادات في المجال الصحي، مع تقديم 78 نشاطًا تدريبيًّا في القيادة الصحية و270 جلسة توجيه قيادي، دربت خلالها 1038 متدربًا، وحققت نسبة رضا المستفيدين من برامج الأكاديمية 4.4 من 5.
وعلى صعيد التقنيات الحديثة، أطلقت الهيئة منصة "HPX" لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التصنيف والتسجيل والتدريب، وفعّلت الربط الرقمي مع الجهات الصحية وتقليل مدة إعادة التسجيل من 5 أيام إلى 30 ثانية، مع توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في تسجيل الممارسين الصحيين بدقة تتجاوز 90%، إضافة إلى إطلاق المنصة الرقمية الموحدة للممارس، والحصول على المركز الخامس لأفضل الجهات الحكومية الصحية نضجًا في التحول الرقمي بنسبة 84%.
وفي جانب "البحث والابتكار" وقّعت الهيئة اتفاقية تعاون مع هيئة المحتوى المحلـي وفايـزر السـعودية لإنشـاء منصة "رائـد" لإدارة وتسهيل المنح البحثـية، وأطلقت برنامـج الباحث الإكلينيكي"CIP" لتمكين ودعم الباحثين مـن الممارسين الصحيين، وأقرت أول برنامـج للتدريـب فـي التصنـيـع الحيوي بالتعاون مع جامـعة الملك عبدالعزيز وتخريج أول دفـعة، إلى جانب تنفيذ 42 تقريرًا بحثيًّا شاملًا يوفر أسسًا علميـة وتحليلات معيارية في الممارسة الصحـية، بالإضافة إلى نشـر أكثـر مـن 22 استبانة لدعم الباحثين في مشاريعهم البحثية.