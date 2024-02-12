لماذا قررت المملكة الحفاظ على طاقتها القصوى من النفط؟ "عبدالعزيز بن سلمان" يجيب

وأردف: أجرينا خلال ثمانية أشهر مراجعات مفصلة، وواصلنا ذلك خلال عامي 2022 و2023، حتى هذه المشاريع التي كان من المفترض تسليمها قبل بضعة أشهر، ولكننا عملنا واستمررنا في العمل عليها فقط للتأكد من أننا نعمل بالشكل الصحيح، والتأكد من أن الناس يدركون أننا كنا نحافظ على 1.5 إلى 2 مليون طاقة فائضة؛ لأن أمن الطاقة في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات كان يعتمد على النفط.