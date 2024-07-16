حقوق الإنسان في المملكة.. كيف ساهمت الرؤية في وضع السعودية بمرتبة متقدمة؟

وفي محاولة لتعزيز ذلك التوجه، أصدرت المملكة وأجرت تعديلات على العديد من الأنظمة والسياسات واللوائح التي تدعم تكافؤ الفرص والحد من عدم المساواة؛ بينها، إجراء العديد من الإصلاحات التي تُمكّن المرأة، والتي تجاوزت الــ50 إصلاحاً، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة الكاملة والفاعلة في مختلف المجالات، ومن ذلك إنشاء مركز تحقيق التوازن بين الجنسين.