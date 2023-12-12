"كفاءة": لدينا مبادرات لكل القطاعات الصناعية لتعزيز ترشيد استهلاك الطاقة

أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن برامجه ومبادراته الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي لم تقتصر على المجالات الأكثر استهلاكاً للطاقة، وهي البتروكيماويات والأسمنت والحديد والألمنيوم، التي تستهلك ما يقارب 70% من كمية الطاقة المستهلكة في القطاع ذاته، وإنما شملت المجالات الأخرى؛ بهدف تعزيز ترشيد استهلاك الطاقة فيها.