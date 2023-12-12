"كفاءة": لدينا مبادرات لكل القطاعات الصناعية لتعزيز ترشيد استهلاك الطاقة

أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن برامجه ومبادراته الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي لم تقتصر على المجالات الأكثر استهلاكاً للطاقة، وهي البتروكيماويات والأسمنت والحديد والألمنيوم، التي تستهلك ما يقارب 70% من كمية الطاقة المستهلكة في القطاع ذاته، وإنما شملت المجالات الأخرى؛ بهدف تعزيز ترشيد استهلاك الطاقة فيها.
وقال المركز: "عملنا على دراسة المجالات الأخرى غير المستهدفة وتحديد الآليات المناسبة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة لديها، ونظراً لتعددها وتنوع طبيعتها، بالإضافة إلى محدودية توافر المعايير العالمية لكفاءة الطاقة في تلك المجالات بالقطاع الصناعي، فقد قام المركز بإطلاق مبادرة برنامج إدارة الطاقة التي تهدف إلى التركيز على تعزيز نظام إدارة الطاقة في المجالات الأخرى غير المستهدفة من خلال تنفيذ نظم إدارة الطاقة ورفع الوعي بأهمية النظام وفوائده".
وتهدف مبادرة "برنامج إدارة الطاقة" إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، وهي تمكين مختلف منشآت القطاع الصناعي في المجالات غير المستهدفة من تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة، وترسيخ ثقافة كفاءة الطاقة، وتعزيز شمولية البرنامج لجميع القطاع الصناعي.