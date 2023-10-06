في يومه العالمي.. السعوديون يعززون حب المعلِّم ويوفونه "التبجيلا"

عاش طلاب وطالبات المدارس أمس يومًا استثنائيًّا؛ إذ احتفى أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة مع أولياء أمورهم باليوم العالمي للمُعلِّم، وكذلك في إمارات المناطق ومؤسسات المجتمع كافة، عرفانًا وشكرًا لمعلميهم في يومهم المميز، مشاركين به العالم بهذا الاحتفال الرمزي في الخامس من أكتوبر لرجل/ سيدة يستحقان التقدير طوال الأجيال.
المعلِّم هو الجندي الذي يحمل أقوى سلاح قد عُرف في التاريخ؛ فبالتعليم تتقدم الأجيال أو تتراجع.. والمعلِّم هو من يسقي عقول الأبناء؛ لتزهر وتزدهر؛ فبه تتقدم الأمم والبلاد؛ ولذلك يحتفل العالم باليوم العالمي للمعلِّم سنويًّا يوم 5 أكتوبر، الذي يأتي هذا العام تحت شعار "المعلمون الذين نحتاج للتعليم الذي نريد".
وكانت منظمة اليونسكو قد أعلنت عام 1994م يوم 5 أكتوبر يومًا عالميًّا للاحتفال بالمعلمين؛ وذلك إحياء لذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966، بشأن أوضاع المعلمين؛ ما يجعلنا نعلم جيدًا أهمية المعلم في حياة كل منا منذ نعومة أظافرنا؛ إذ يضع المعلم حجر الأساس في نفوسنا وأهدافنا وطموحاتنا.
وتضع هذه التوصية مؤشرات مرجعية، تتعلق بحقوق ومسؤوليات المعلمين، ومعايير إعدادهم وتوظيفهم، وظروف التعليم والتعلم.. إذ إن مهنة التعليم تُقدِّم فرصة فريدة من نوعها لترك أثر مستدام وقادر على إحداث تحول في حياة الآخرين، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل أبنائنا، وتحقيق ذواتهم.
ويحظى المعلِّم في السعودية بمكانة خاصة عند القيادة والشعب السعودي؛ ولذلك يتم تكريم المعلمين بيوم المعلم، الذي وافق أمس، وتقديم الشكر والامتنان لهم على جهودهم العظيمة المبذولة في سبيل بناء المجتمعات، وتربية وتغذية عقول الأبناء على ما ينير عقولهم ومستقبلهم.
واحتفالا ًبهذا اليوم تقام في مختلف أنحاء السعودية الفعاليات المختلفة التي تُبيِّن أهمية ودور المعلم في بناء وتطوير المجتمع، والدور الكبير الذي يقدمه المعلم للدولة والمجتمع في المستقبل القريب والبعيد للبلاد. كما يتم تخصيص الإذاعات المدرسية التي تُقدَّم في كل صباح في مدارسنا من أجل الحديث عن يوم المعلم العالمي، وعن دور المعلم وجهوده المبذولة في العملية التعليمية في السعودية.
كما أقيم عدد من الاحتفالات والفعاليات التي يتم فيها تكريم المعلمين في السعودية. وتعتمد هذه الفعاليات على إلقاء القصائد والأشعار التي يتم من خلالها التعبير عن شكر المعلم والامتنان له. وأخيرًا تقام حفلات تكريم للمعلمين، وتُقدَّم لهم الهدايا التي تُعبِّر عن الشكر والامتنان لهم على جهودهم العظيمة.
ومن الجدير بالذكر أن وزير التعليم، يوسف البنيان، زار أمس عددًا من المدارس، واحتفى معهم بيوم المعلم تقديرًا واحترامًا لقيمة ودور المعلم البارز في تقدُّم البلاد.
ووجَّه وزير التعليم، يوسف البنيان، رسالة إلى المعلمين، جاء نصها كالآتي: "أخي المعلم/ أختي المعلمة، أود أن أعبر لك عن جزيل التقدير والعرفان بمناسبة يوم المعلم متطلعًا إلى أن نواصل العمل في خدمة الوطن نحو مستقبل واعد".