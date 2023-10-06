في يومه العالمي.. السعوديون يعززون حب المعلِّم ويوفونه "التبجيلا"

واحتفالا ًبهذا اليوم تقام في مختلف أنحاء السعودية الفعاليات المختلفة التي تُبيِّن أهمية ودور المعلم في بناء وتطوير المجتمع، والدور الكبير الذي يقدمه المعلم للدولة والمجتمع في المستقبل القريب والبعيد للبلاد. كما يتم تخصيص الإذاعات المدرسية التي تُقدَّم في كل صباح في مدارسنا من أجل الحديث عن يوم المعلم العالمي، وعن دور المعلم وجهوده المبذولة في العملية التعليمية في السعودية.