وزير الطاقة يلتقي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ويستعرض العلاقات الثنائية

عقد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان في مكتبه بالرياض اليوم، اجتماعاً مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ميتش مكونيل، وأعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي الذين يقومون بزيارة المملكة.