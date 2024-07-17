كيف تستخرج الأم المطلقة تصريح السفر للأبناء دون 14 عاماً؟.. "الجوازات" توضح

أوضحت المديرية العامة للجوازات، طريقة استخراج الأم الحاضن لجواز أو تصريح السفر للطفل المحضون.
وأضافت "الجوازات"، أنه في حال وجود صك حضانة، يمكن للحاضن حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون، وإصدار تصريح سفر إلكتروني له.
وقالت رداً على استفسار على حساب خدمة المستفيدين في "إكس" حول إمكانية استخراج تصريح السفر عن طريق الأم المطلقة للأبناء دون سن الرابعة عشرة، إن صك الحضانة ضروري، وتشمل ذلك صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة (عدم السفر بالمحضون).