كيف تستخرج الأم المطلقة تصريح السفر للأبناء دون 14 عاماً؟.. "الجوازات" توضح

وقالت رداً على استفسار على حساب خدمة المستفيدين في "إكس" حول إمكانية استخراج تصريح السفر عن طريق الأم المطلقة للأبناء دون سن الرابعة عشرة، إن صك الحضانة ضروري، وتشمل ذلك صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة (عدم السفر بالمحضون).