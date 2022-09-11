برعاية ولي العهد.. SAMI راعٍ إستراتيجي للملتقى البحري السعودي الدولي

وتشارك SAMI في الملتقى ضمن أبرز الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي ستقوم بعرض أحدث المعدات والتقنيات والأنظمة في مجال الأمن البحري، وسيتضمن الملتقى معرضاً مصاحباً، إلى جانب الجلسات وورش العمل التي يشارك فيها نخبة من المهتمين والمختصين من عسكريين وخبراء في مجال التكنولوجيا والصناعة، وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية والشركات العالمية، إلى جانب العديد من الأكاديميين.