عقب جراحة معقدة لـ10 ساعات.. إنقاذ عشريني من انفجار الشريان الأورطي بجدة

وقالت إدارة الصحة في جدة: إن أطباء جراحة الأوعية الدموية نجحوا في إنقاذ حياة المريض، الذي حضر لقسم الطوارئ والحوادث بالمجمع الطبي، وهو يعاني من تمدد بالشريان الأورطي في منطقة الصدر والبطن، بطول 6 سم، وتسرب دموي في نفس التمدد، الأمر الذي صاحبه آلام متزايدة في البطن ووجود ورم نابض تحت جلد البطن.