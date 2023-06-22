في جلسة طرب الفنان خالد عبدالرحمن.. 10 آلاف مشاهد يشعلون مسرح "جادة الإبل" بتبوك

وشدا الفنان خالد عبدالرحمن، وسط قاعدته الجماهيرية الكبيرة في تبوك، بمجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والجديدة ذات الطابع التراثي، منها: "تقوى الهجر ووشلون مغليك ولوعتي فيك لوعة ولا لا تناجي ونظرة الشمس وتبتسم لي وتعطيني الود ولمت نفسي وتدري وش أحس ولا لا تهز الراس وللوعد جيتك وللندم وجاوبي صوتي وسحابة حب".