في جلسة طرب الفنان خالد عبدالرحمن.. 10 آلاف مشاهد يشعلون مسرح "جادة الإبل" بتبوك

في حفل غنائي مميز، أحيا الفنان الكبير خالد عبدالرحمن أمسية فنية، ضمن فعاليّات ليالي تبوك على مسرح مهرجان "جادة الإبل"، وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير.
وشدا الفنان خالد عبدالرحمن، وسط قاعدته الجماهيرية الكبيرة في تبوك، بمجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والجديدة ذات الطابع التراثي، منها: "تقوى الهجر ووشلون مغليك ولوعتي فيك لوعة ولا لا تناجي ونظرة الشمس وتبتسم لي وتعطيني الود ولمت نفسي وتدري وش أحس ولا لا تهز الراس وللوعد جيتك وللندم وجاوبي صوتي وسحابة حب".
وعبّر الفنان خالد عبدالرحمن عن شكره للمعنيين في مهرجان "جادة الإبل" في تبوك على إقامة تلك التظاهرة الثقافية التاريخية الفنية التي تؤصل موروث الإبل وتعززه لدى أبناء المملكة والوطن العربي.
ويعد الفنان خالد عبدالرحمن من أبرز الأصوات الفنية السعودية التي جمعت بين الغناء والشعر واللحن، وشكلت موروثًا فنيًا متفردًا ومميزًا.
وشهد مسرح "جادة الإبل" في تبوك حضورًا جماهيريًا تجاوز 10000 شخص قضوا ليلة طربية ممتعة وسط أجواء تاريخية ومنظومة متكاملة من الخدمات حرصت إدارة المهرجان على توفيرها؛ بهدف إدخال المتعة والسرور على الحضور الذين قضوا ليلة طربية استثنائية عبّروا من خلالها عن سعادتهم لما لمسوه من تنظيم رائع وخدمات مميزة أسهمت في نجاح الحفل.
كما وثقت عدسات المصورين كواليس الحفل وتفاعل الحضور الكبير في الوقت الذي انبرى فيه الإعلاميون لتغطية المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل انطلاق الحفل.
يُذكر أن إدارة مهرجان "جادة الإبل" في تبوك حرصت على إعداد حزمة من الفعاليّات المنوعة الهادفة، والتي تُقام لأول مرة، وموجهة للأسرة والطفل، باستخدام أساليب مناسبة مثل المسرحيات التي تهدف إلى ترسيخ الثقافة والتراث الوطني.