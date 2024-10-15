السفارة في الكويت: نقل طفلة عبر طائرة إخلاء طبي لاستكمال علاجها في المملكة

في إطار حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على رعاية المواطنين السعوديين في الخارج وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لهم، قامت سفارة المملكة في دولة الكويت، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية في الكويت، بمتابعة حالة طفلة سعودية تعرضت لعارض صحي حرج.