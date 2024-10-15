السفارة في الكويت: نقل طفلة عبر طائرة إخلاء طبي لاستكمال علاجها في المملكة

في إطار حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على رعاية المواطنين السعوديين في الخارج وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لهم، قامت سفارة المملكة في دولة الكويت، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية في الكويت، بمتابعة حالة طفلة سعودية تعرضت لعارض صحي حرج.
وقالت السفارة: تم نقل الطفلة بواسطة طائرة الإخلاء الطبي العمودي إلى المملكة لاستكمال العلاج، حيث تم توفير جميع التجهيزات الطبية اللازمة لضمان سلامة الطفلة خلال عملية الإخلاء ونقلها بشكل آمن. وأكدت السفارة أنها تواصلت بشكل مباشر مع السلطات الكويتية لضمان سرعة الإجراءات وتقديم العناية الطبية العاجلة لها.