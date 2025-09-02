"مجامع الهضب" محمية طبيعية جديدة تحتضن 48 نوعًا نباتيًا وكائنات نادرة جنوب رنية

في خطوة رسمية لتعزيز التنوع الطبيعي، أدرج مجلس الوزراء خلال جلسته التي عُقدت اليوم الثلاثاء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - قرارًا بتحديد النطاق الجغرافي لمحمية "مجامع الهضب"، الواقعة جنوب شرق محافظة رنية.
وتتميّز المحمية بتضاريسها الصخرية المكوّنة من هضاب متقاربة، والتي استمدّت منها اسمها، وتغطي مساحة واسعة تُعدّ موطنًا طبيعيًا لأكثر من 48 نوعًا من النباتات، أبرزها السمر والطلح والسدر، ما يجعلها من البيئات الغنية بالتنوع النباتي في المملكة.
وأوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن "مجامع الهضب" تضم كائنات نادرة وتراكيب بيئية فريدة، منها "عقرب الهضب" الذي تم اكتشافه مؤخرًا، مشيرًا إلى اهتمام المركز بإعادة توطين وتأهيل الأنواع المهددة داخل حدود المحمية.
وتُعد المحمية نموذجًا وطنيًا وإقليميًا للحفاظ على التنوع الأحيائي في البيئات الجبلية والرملية، حيث تركز الجهود الحالية على تفعيل برامج السياحة البيئية وفق أفضل الممارسات العالمية، ما يجعل منها وجهة مثالية توازن بين الحماية البيئية والاستمتاع بعناصر الطبيعة.