"مجامع الهضب" محمية طبيعية جديدة تحتضن 48 نوعًا نباتيًا وكائنات نادرة جنوب رنية

وتتميّز المحمية بتضاريسها الصخرية المكوّنة من هضاب متقاربة، والتي استمدّت منها اسمها، وتغطي مساحة واسعة تُعدّ موطنًا طبيعيًا لأكثر من 48 نوعًا من النباتات، أبرزها السمر والطلح والسدر، ما يجعلها من البيئات الغنية بالتنوع النباتي في المملكة.