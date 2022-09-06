وزارة الحج: تصاريح العمرة والزيارة متاحة لحاملي التأشيرات السياحية عبر "اعتمرنا"

ويعرّف معرض الحرمين الشريفين الزوار على مرحلة البناء، ومراحل كثيرة أخرى من المسجد الحرام في مكة المكرمة، وكذلك المسجد النبوي في المدينة المنورة - ستدهشك الأقواس الرخامية المعقدة، والأبواب الخشبية التي أعيدت إلى حالتها الأصلية، وغيرها الكثير مما تم إنقاذه من المراحل السابقة للمسجدين وإعادته لأصله، وسيكون عليك القيام ببذل بعض الجهد للحصول على الإذن لزيارة متحف الكسوة المجاور - ومع ذلك فإنه يستحق الجهد لرؤية الكسوة، قطعة القماش السوداء التي تزن 670 كيلوغرامًا وتكسى بها الكعبة، ومصنوعة يدويًّا، ومنسوجة بكتابات من خيوط من ذهب وفضة حقيقيين. وفي متحف مكة المكرمة، الذي يقع في قصر الظاهر الفخم، ورؤية بعض العملات الإسلامية المبكرة لأسر بيزنطية وعباسية وأموية، فضلًا عن نسخ نادرة من القرآن الكريم.