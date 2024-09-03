A Market تضيف 3 فروع جديدة إلى سلسلة فروعها في الرياض

وأشار إلى أن الفروع الثلاثة الجديدة تتميز بمواقعها الاستراتيجية في مدينة الرياض، حيث يقع الفرع السابع في حي نمار - مخطط العوالي على طريق نجم الدين، غرب تقاطع شارع التوحيد، بينما يقع الفرع الثامن في حي ظهرة لبن على شارع ينبع، بالقرب من تقاطع شارع نجد، ويقع الفرع التاسع في حي ظهرة نمار - مخطط العوالي - طريق نجم الدين الأيوبي، بجانب مسجد الأحيدب، وقد تم تجهيز هذه الفروع بأحدث التقنيات والمعدات؛ لضمان تقديم أفضل تجربة تسوق للعملاء.