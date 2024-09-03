A Market تضيف 3 فروع جديدة إلى سلسلة فروعها في الرياض

واصلت شركة أسواق عبدالعزيز عبدالله العثيم (A Market) توسعها في العاصمة الرياض بإضافة 3 فروع جديدة إلى سلسلة فروعها، ليصل إجمالي عدد فروعها في الرياض إلى 9.
وتم تدشين هذه الفروع على مدار 3 أيام متتالية، حيث افتتح فرع حي نمار مخطط العوالي، وفرع ظهرة لبن شارع ينبع، وفرع نمار طريق نجم الدين، وشهدت فعاليات الافتتاح حضور الأستاذ عبدالعزيز عبدالله العثيم رئيس مجلس إدارة شركة A Market، الذي قام بقص شريط الافتتاح، بحضور عدد كبير من الموردين ومنسوبي الشركة وعملائها.
وأكد الأستاذ عبدالعزيز عبدالله العثيم أن الشركة تستهدف توسيع نطاق وجودها وانتشارها، من خلال عدد من الفروع الجديدة التي سيتم افتتاحها قريبًا في مختلف أنحاء مدينة الرياض كمرحلة أولى، ثم التوسع إلى بقية محافظات ومدن المملكة؛ لتعزيز خطتها التوسعية الاستراتيجية؛ بهدف تلبية احتياجات العملاء وتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، بالشراكة مع كبرى الشركات والموردين في قطاع التجزئة والمواد الغذائية بالسوق السعودي.
وأوضح أن المرحلة الحالية تعد جزءًا أساسيًا من الخطة التشغيلية التي بدأت بالافتتاح التجريبي لأول 6 فروع، تلاها التشغيل الرسمي، ومن ثم التوسع المستمر في الرياض وباقي مناطق المملكة.
وأشار إلى أن الفروع الثلاثة الجديدة تتميز بمواقعها الاستراتيجية في مدينة الرياض، حيث يقع الفرع السابع في حي نمار - مخطط العوالي على طريق نجم الدين، غرب تقاطع شارع التوحيد، بينما يقع الفرع الثامن في حي ظهرة لبن على شارع ينبع، بالقرب من تقاطع شارع نجد، ويقع الفرع التاسع في حي ظهرة نمار - مخطط العوالي - طريق نجم الدين الأيوبي، بجانب مسجد الأحيدب، وقد تم تجهيز هذه الفروع بأحدث التقنيات والمعدات؛ لضمان تقديم أفضل تجربة تسوق للعملاء.
ويأتي هذا التوسع ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز مكانة المملكة كواحدة من أهم أسواق التجزئة في المنطقة، ومواكبة التطورات السريعة في القطاع الخاص وقطاع التجزئة تحديدًا، مشددًا في الوقت ذاته على التزام الشركة بتوفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي؛ دعمًا للتنمية الاقتصادية الوطنية وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.