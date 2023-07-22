المرأة لسعودية تؤكد عبقريتها.. "عبير الحارثي" تفوز بالمركز الثاني عالميًّا في معرض المرأة المخترعة بكوريا

حققت الأخصائية "عبير بنت مطر الحارثي" إنجازًا عالميًْا جديدًا تَمثل في الفوز بالمركز الثاني من بين 300 مشاركة على مستوى العالم المشاركات في معرض المرأة المخترعة (KIWE) الذي أقيم في مدينة سيول بكوريا الجنوبية المدعوم من اتحاد جمعية المخترعين، ومنظمة الملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة.
جاء ذلك بعد اختراعها (نظارة وقاع معزز مدمجة بداخلها سماعة) والتي تعد من الابتكارات المهمة الرامية إلى تعزيز نظارات الواقع المعزز .
وتسلمت "الحارثي" جائزتها ورفعت العلم السعودي في هذا المحفل الكبير.
وأعربت عن اعتزازها وفخرها بحصد هذا المركز، وقالت: هذا التتويج يؤكد ما وصلت إليه المرأة السعودية من تطور في شتى المجالات نتيجة التمكين عبر رؤية 2030؛ حيث أصبحت تنافس في مختلف المحافل العالمية.
يذكر أن عبير الحارثي من منسوبي إدارة التدريب والتعليم للشؤون الأكاديمية في مجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف.