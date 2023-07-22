المرأة لسعودية تؤكد عبقريتها.. "عبير الحارثي" تفوز بالمركز الثاني عالميًّا في معرض المرأة المخترعة بكوريا

حققت الأخصائية "عبير بنت مطر الحارثي" إنجازًا عالميًْا جديدًا تَمثل في الفوز بالمركز الثاني من بين 300 مشاركة على مستوى العالم المشاركات في معرض المرأة المخترعة (KIWE) الذي أقيم في مدينة سيول بكوريا الجنوبية المدعوم من اتحاد جمعية المخترعين، ومنظمة الملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة.