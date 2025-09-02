مسار جديد لحافلات جدة يربط شمال المدينة بوجهة الجوهرة وملعب الإنماء

وأوضح الحساب الرسمي للشركة أن المسار الجديد سيخدم أحياء المروة والكوثر والحمدانية، حيث ينفذ 50 رحلة يوميًا تبدأ من الساعة 5:30 صباحًا وحتى 11:30 مساءً، بما يضمن تغطية شاملة لاحتياجات السكان والزوار طوال اليوم.