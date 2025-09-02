مسار جديد لحافلات جدة يربط شمال المدينة بوجهة الجوهرة وملعب الإنماء

أعلنت شركة خدمات النقل العام في جدة عن إطلاق مسار جديد لحافلات جدة يربط شمال المدينة بوجهة الجوهرة ومدينة الملك عبدالله الرياضية، المعروفة بملعب الإنماء، وذلك في إطار جهودها لتعزيز شبكة النقل وتحسين جودة الحياة في المدينة.
وأوضح الحساب الرسمي للشركة أن المسار الجديد سيخدم أحياء المروة والكوثر والحمدانية، حيث ينفذ 50 رحلة يوميًا تبدأ من الساعة 5:30 صباحًا وحتى 11:30 مساءً، بما يضمن تغطية شاملة لاحتياجات السكان والزوار طوال اليوم.
ويأتي هذا المسار الجديد ضمن استراتيجية تطوير النقل العام في جدة، والتي تهدف إلى ربط الأحياء السكنية بالمراكز الحيوية والوجهات الترفيهية والرياضية، إضافة إلى المساهمة في تقليل الازدحام المروري وتشجيع الاعتماد على وسائل النقل الجماعي كخيار عملي وفعال.
وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لجهودها في توفير خدمات حديثة وذات كفاءة عالية تدعم مستهدفات جودة الحياة وتواكب تطلعات سكان جدة وزوارها، مشيرة إلى أن الحافلات مجهزة لتلبية احتياجات الركاب وتوفير تجربة مريحة وآمنة.