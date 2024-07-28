"الحياة الفطرية" يدشن مساري المها العربي وطويق السياحيين بمحمية عروق بني معارض

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تدشين مساري المها العربي وطويق السياحيين للمركبات في محمية عروق بني معارض، بمشاركة أكثر من 20 مرشدًا ودليلاً سياحيًا من المجتمع المحلي وعدد من ممثلي المؤسسات السياحية في المنطقة، وذلك بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية وتنشيط السياحة البيئية في المحمية.
في التفاصيل، نشر المركز مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي، أعلن خلاله مدير محمية عروق بني معارض حمد بن هادي القحطاني، عن انطلاق المرحلة الأولى لتدشين المسارات السياحية لمحمية عروق بني معارض، مسار المها العربي، ومسار طويق".
وقال محمد بن حسين المستنيري بعد جولة في المحمية: "اليوم عدنا للمحمية والعود أحمد، والمحمية فيها من الأماكن التي يستمتع الإنسان بزيارتها، والتجول فيها، فالطبيعة بكر، وللأمانة المكان جميل جدًا لأن يقضي فيه الواحد ليس يومًا بل أيامًا عديدة".
وأشار رشدان بن عبدالله الدوسري إلى أن أبرز ما يميز محمية عروق بني معارض هو اندماج الطبيعتين؛ الطبيعة الجبلية الصخرية مع الكثبان الرملية.
وأضاف "الدوسري": "فيه تمازج طبيعي نادر من نوعه، وطبعًا لون الرمال الذهبية هنا مختلفة تمامًا عن بقية الرمال".
ومن جهة أخرى، قال مدير الشراكة المجتمعية والسياحة البيئية عبدالعزيز الغامدي: "محمية عروق بني معارض تستهدف هذا الموسم العديد من البرامج السياحية، والعديد من مناطق التخييم التي سيتم إطلاقها ضمن المرحلة الأولى، والتي سيتبعها العديد من المراحل بإذن الله لِيُفعّل السياحة البيئية في منطقة محمية عروق بني معارض".