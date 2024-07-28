"الحياة الفطرية" يدشن مساري المها العربي وطويق السياحيين بمحمية عروق بني معارض

وقال محمد بن حسين المستنيري بعد جولة في المحمية: "اليوم عدنا للمحمية والعود أحمد، والمحمية فيها من الأماكن التي يستمتع الإنسان بزيارتها، والتجول فيها، فالطبيعة بكر، وللأمانة المكان جميل جدًا لأن يقضي فيه الواحد ليس يومًا بل أيامًا عديدة".