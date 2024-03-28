"المراكز الاستشارية للإنجاب" تستحوذ على كامل أسهم مركز بنون

وختم الدكتور الشهراني تصريحه بالتأكيد على أن مركز بنون للإخصاب مستمر في أداء مهامه مع التزامه بأعلى معايير الجودة والشفافية في جميع الخدمات التي يقدمها وحرصه على توفير بيئة مريحة وداعمة للأزواج خلال رحلتهم نحو تحقيق حلم الإنجاب، وتقديم أداء متميز وإرساء معايير جديدة للابتكار والكفاءة الطبية، والارتقاء بالصحة المجتمعية، على المدى الطويل، من خلال الفحص الدوري والكشف المبكر وتعزيز الوعي الصحي ، وهذا ما جعل المركز بفضل المتخصصين في الرعاية الصحية الأكفاء والمرافق الحديثة واستخدام التقنيات المتطورة، أحد أكثر مقدمي الرعاية الصحية تقدماً وتطوراً في المنطقة.