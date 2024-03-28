"المراكز الاستشارية للإنجاب" تستحوذ على كامل أسهم مركز بنون

أكد الدكتور عبد العزيز الشهراني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة المراكز الاستشارية للانجاب المالكة لمراكز بنون أن الشركة تستعد لإطلاق خطة توسع طموحة على مستوى المملكة العربية السعودية.
وكشف الدكتور الشهراني أن شركة المراكز الاستشارية للإنجاب استحوذت بالكامل على مركز بنون بعد شراء حصص شركة شبكة هيلث بلاس التابعه لشركة مبادلة الإماراتية ، وبذلك تملك المراكز الاستشارية للإنجاب كامل الحصص في مركز بنون وهي شركة سعودية طموحة تأسست عام 2013 وستعلن قريباً عن افتتاح فرع ثاني لمركز بنون في مدينة الرياض إلى جانب مراكز أخرى في عدة مدن منها جدة وخميس مشيط.
وأعلن الدكتور الشهراني ان شركة المراكز الاستشارية للإنجاب تركز على زيادة شبكة مراكز العقم واطفال الانابيب وأن يكون بنون مركز الرعاية الاولية والمتخصصة والرائدة في المنطقة.
ويعد مركز بنون للإخصاب، أحد المراكز الرائدة المتخصصة في علاج العقم والمساعدة على الإنجاب، ويقدم خدمات شاملة ومتكاملة للأزواج الذين يواجهون صعوبات في الإنجاب، وتشتمل خدماته نطاقاً واسعاً من علاجات الإخصاب والعقم وتأخر الحمل كالطب الإنجابي والفحوصات الجينية وأطفال الأنابيب. ويتكون فريقه من خبراء إخصاب بخبرة تزيد عن 25 عاماً وتقنيين وممرضات على كفاءة عالية. ويتولى المركز رسم خطط علاجية مخصصة لكل مريض حسب حالته مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب النفسي والجسدي والمادي.
ويهدف المركز إلى مساعدة الأزواج على تحقيق حلمهم في تكوين أسرة من خلال تقديم أفضل التقنيات الطبية والعلاجات الحديثة في مجال الإنجاب. والمركز معتمد من قبل الجهات الصحية في المملكة، وهو ملتزم بتقديم خدمات عالية الجودة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
وختم الدكتور الشهراني تصريحه بالتأكيد على أن مركز بنون للإخصاب مستمر في أداء مهامه مع التزامه بأعلى معايير الجودة والشفافية في جميع الخدمات التي يقدمها وحرصه على توفير بيئة مريحة وداعمة للأزواج خلال رحلتهم نحو تحقيق حلم الإنجاب، وتقديم أداء متميز وإرساء معايير جديدة للابتكار والكفاءة الطبية، والارتقاء بالصحة المجتمعية، على المدى الطويل، من خلال الفحص الدوري والكشف المبكر وتعزيز الوعي الصحي ، وهذا ما جعل المركز بفضل المتخصصين في الرعاية الصحية الأكفاء والمرافق الحديثة واستخدام التقنيات المتطورة، أحد أكثر مقدمي الرعاية الصحية تقدماً وتطوراً في المنطقة.