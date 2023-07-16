بدء اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الياباني في جدة

تهدف أعمال الطاولة المستديرة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة واليابان، واستكشاف الفرص الاستثمارية بين البلدين في عددٍ من القطاعات، مثل: البتروكيماويات، والرعاية الصحية، والتعدين، والخدمات المالية واللوجستية.