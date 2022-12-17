إلى "هيئة الطيران".. كاتب سعودي: لماذا تم إلغاء رحلات المدينة- تبوك والقصيم والدمام

ويتساءل "المرواني" قائلًا: "لكني اليوم أود أن أقدم تساؤلًا حول إغلاق بعض الوجهات -من قِبَل الطيران- التي تربط المدينة ببعض مدن المملكة، حتى أصبح السفر جوًّا والتنقلات من مطار داخلي إلى آخر يمثل قلقًا للمسافرين، وكأنها رحلات دولية.. مطار المدينة في بعض الأوقات لا يتسع للجميع، رغم طاقته الاستيعابية الكبيرة، ومن الممكن أن تقف بعض الرحلات لبعض الوجهات وقت موسم الحج لظروف الازدحام بالمطار؛ ولكن وقف بعض الرحلات إلى وجهات محددة طوال العام -رغم أنها وجهات مربحة وممتلئة- فهذا يمثل مشكلة لمن أراد الزيارة، أو لأهل المدينة العاملين خارجها، أو الطلاب الذين ينتقلون منها وإليها".