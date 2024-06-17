بالفيديو.. السعودية "مها المخلفي" تضحيات وشغف في خدمة الحجاج: "أفتخر وأطمع في الثواب الكبير من رب العالمين"

ودائماً، تشعر المخلفي بالفخر والتباهي كونها ممرضة في الحرس الوطني، تعمل على خدمة ضيوف الرحمن، وتترجم هذا الفخر بابتسامة رضا، ترسمها على مُحياها، وهي تحمد الله كثيراً على ما هي فيه من نعمة كبيرة، وتجيب على أي سؤال يستفسر عن أسباب العمل في موسم الحج، قائلة إن "خدمة ضيوف الرحمن شرف كبير، لا يضاهيه شرف آخر، له ثوابه الكبير عند الله، وهو ما أطمع فيه".