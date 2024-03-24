"البسطات الرمضانية" بالمدينة.. ملتقى الأصدقاء والأهالي في أجواء مبهجة تستمر حتى السحور

ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" في شارع سلطانة بالمدينة المنورة أحد مواقع البسطات الرمضانية التي شيّدت بتصميم فريد، يوفّر أجواء جاذبة، ويحوي العديد من منافذ البيع، ومسارات للمشاة، ومقاعد للجلوس، وأعمال شجير، وأضواء مبهجة، يمضي فيها مرتادو المكان أوقاتهم بشكل منظم، وتتوفر فيه محال الأغذية الشعبية، مثل: الكبدة، والبطاطس، والبليلة، والحلويات والعصائر الشعبية، وتدور في الساحة المقابلة منافسات لعبة "الفرفيرة" كما خصّصت مساحة للعب الأطفال، وجلسات للمقاهي، وشاشات لمتابعة القنوات والأحداث الرياضية المحلية والدولية.