"أصفر وأزرق وأحمر".. "الزعاق" يوضح العلاقة بين تغيُّر لون الأشجار وموسم سهيل

ولفت في فيديو على حسابه في "إكس"، إلى أننا خلال هذه الأيام سنلاحظ اخضرار أشجار من الجهة الجنوبية، وهي أمارة وعلامة على دخول موسم "سهيل"، وخلاله تنكمش الرياح الشمالية الحارة، وتنشط الرياح الجنوبية الرطبة القادمة من بحر العرب، فتصافح الأشجار من الجهة الجنوبية، فتخضر أولاً بعد انقطاعٍ طويل.