"أصفر وأزرق وأحمر".. "الزعاق" يوضح العلاقة بين تغيُّر لون الأشجار وموسم سهيل

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إن أهالينا كانوا يستدلون على دخول وخروج الفصول والمواسم عبر السلوك الزراعي والحشري والظواهر الطقسية "رياح ورطوبة وحرارة"، والرابط بينهما الألوان "الأصفر والأزرق والأحمر".
وأضاف الزعاق؛ أن اصفرار قرص الشمس عصراً دليل دخول موسم "أصفري"، واصفرار بطون الضبان دليل على دخول "كنة القيظ"، وزرقة الأجساد دليل على شدة البرودة "موسم الأزيرق"، وحمرة وجه السماء دليل على دخول موسم الشبط.
ولفت في فيديو على حسابه في "إكس"، إلى أننا خلال هذه الأيام سنلاحظ اخضرار أشجار من الجهة الجنوبية، وهي أمارة وعلامة على دخول موسم "سهيل"، وخلاله تنكمش الرياح الشمالية الحارة، وتنشط الرياح الجنوبية الرطبة القادمة من بحر العرب، فتصافح الأشجار من الجهة الجنوبية، فتخضر أولاً بعد انقطاعٍ طويل.